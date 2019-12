Uma viagem gastronómica na Marisqueira Tropicana

Depois de um dia atarefado, sabe sempre bem sentar-se à mesa, escolher um bom prato e ser bem servido. Na Marisqueira Tropicana, além de uma múltipla variedade de pratos de carne, peixe, marisco, regionais, o atendimento é cinco estrelas, por isso é o local indicado para fazer uma viagem gastronómica única e de sabores inconfundíveis!

O peixe que aqui é servido é de captura na Região e é comprado todos os dias de madrugada pelo proprietário do restaurante, o senhor Ruel e o mesmo acontece com o marisco!

Na nossa ementa, temos lavagante, navalhas, sapateiras, lagosta e amêijoas. Da gastronomia regional destacamos a espetada em pau de louro, o bolo do caco e o filete de espada com banana ou molho de maracujá.

Há outras opções absolutamente saborosas, como a sopa de peixe, o misto de peixe e marisco, o arroz de marisco, a açorda de marisco, as caldeiradas de peixe e ainda as cataplanas de marisco. Sugerimos que acompanhe qualquer um dos seus pedidos com um vinho e saiba que os melhores estão na nossa garrafeira.

E se não consegue dispensar uma boa sobremesa, pode sempre escolher o nosso delicioso pudim de maracujá ou a nossa mousse de chocolate caseira.

Faça-nos uma visita e tenha umas Boas Festas!

Marisqueira Tropicana

Rua D. Carlos I, nº 43, Funchal

Telf: 291 222743

Facebook: https://www.facebook.com/marisqueiratropicana/

