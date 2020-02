Uma sugestão para o São Valentim na sua ‘Hora da Boa Vida’

Com o São Valentim mesma à porta, a sua ‘Hora da Boa Vida’ deixa-lhe uma sugestão para assistir com ‘cara-metade’. ‘Amor à Segunda Vista’ é um filme romântico francês, com realização de Hugo Gélin, que estreia, esta quinta-feira, dia 13 de Fevereiro, em Portugal.

A película (com a duração de 1h57) conta a história de Raphael (François Civil) e Olivia (Joséphine Japy), dois jovens que se conheceram no secundário e apaixonaram-se à primeira vista. Após 10 anos de casamento feliz e uma carreira próspera como autor de best-sellers, Raphael tem tudo – ou assim pensa. Um dia, após uma enorme discussão entre o casal, Raphael acorda numa vida paralela onde é solteiro, jogador de pingue-pongue e professor do ensino secundário, com uma vida pouco interessante e demasiado colada à do seu melhor amigo de infância. Percebendo que Olivia era tudo para si, Raphael terá de fazer o impossível para reconquistar o amor de sua vida - que neste mundo não faz a mínima ideia de quem ele é.

Por cá, o filme será exibido nos Cinemas NOS Fórum Madeira, com sessões todos os dias às 13h, às 16h, às 18h40 e às 21h20 e, excepcionalmente, às 00h na sexta e sábado.

Confira o trailer aqui.