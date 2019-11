$!Uma sugestão de leitura para fazer pensar na sua ‘Hora da Boa Vida’

Nesta rubrica ‘Hora da Boa Vida’, trazemos-lhe uma sugestão de leitura actual, para reflectir sobre os desafios que se colocam à religião e à sociedade nos nossos dias : ‘Conversas com Anselmo Borges - A vida, as religiões, Deus’.

Sinopse

“O Padre Anselmo Borges assume-se num terreno de missão – e de missionação – que não é tanto o da periferia social como o da periferia espiritual. Sobretudo, na área de desafio que é por excelência a periferia intelectual das elites. Em suma, Padre entre doutores...

Ao longo das páginas deste livro, que reúne entrevistas que cobrem o período cronológico entre 2007 e 2019, vemos como o percurso existencial, a religião, os valores, a morte, o sagrado e Deus constituem os temas de eleição. Nenhuma apresentação está feita num registo normativo apriorístico, porque a dilucidação de cada assunto percorre um caminho em que a dúvida começa por ser o ponto de partida - até para o próprio autor – e a resposta um ponto de chegada susceptível de aprofundamento futuro”.

- Jaime Gama in Prefácio

“Em Conversas com Anselmo Borges fica-se a saber o que pensa o padre sem cabeção, dirigindo-se aos interlocutores neste livro, com espontaneidade, sobre as perguntas existenciais inerentes a todo o ser humano: Quem sou? Para quem vivo? Porque vivo? O que será da minha vida depois da morte? Deus abandonou-nos? Quem é Deus? Concebendo-se todo-poderoso porque existe o Demónio? Será que existe? Será que existe o Inferno? O que seria uma condenação eterna? E o que seria a desresponsabilização total da conduta individual perante os outros? Não será a vida sem respeito pelo outro o verdadeiro Inferno? E Jesus? Não fica Jesus no meio das perguntas fundamentais como o rosto irradiante da resposta?”

- Lídia Jorge in Posfácio



Sobe o autor

Anselmo Borges é professor de Filosofia na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, é padre da Sociedade Missionária Portuguesa, formado em Teologia pela Universidade Gregoriana, em Roma, em Ciências Sociais pela École des Hautes Études en Sciences Sociales, em Paris, e em Filosofia pela Universidade de Coimbra. Já deu aulas de Filosofia e Teologia na Universidade Católica Portuguesa e no Seminário Maior de Maputo, em Moçambique. Tem mais de uma dezena de obras publicadas.