$!Uma sugestão de leitura na sua ‘Hora da Boa Vida’

Nesta ‘Hora da Boa Vida’ trazemos-lhe ‘Monstruosidades do tempo do infortúnio’. Ao contrário do que sugere o título, é para ler com um sorriso no rosto (pela ironia que encontramos em cada linha).

O livro é da autoria de José Viale Moutinho, jornalista e escritor, nascido no Funchal, em 1945, e foi recentemente distinguido com o Grande Prémio de Conto ‘Camilo Castelo Branco’.

‘Monstruosidades do tempo do infortúnio’ reúne um conjunto de 26 pequenos contos sobre os infortúnios da vida. Tudo começa com a ‘Aldeia das pobres cobras’, passa por ‘Um penhasco no Douro’, ou ‘A traição da mulher do Bombeiro’, ou ‘O castelo do mau vizinho’, ou ‘O romance da minha vida’, até terminar com os ‘Negócios com o Demónio’.

São histórias fantasiosas que recolhem o que há de mais inóspito e insólito no imaginário popular, contadas com grande habilidade expositiva, ironia (uma das melhores qualidades deste autor) e crueza. São, no fundo, incursões pelo que há de mais absurdo nas paisagens mentais do povo português.

Uma sugestão para ler, numa tarde de Outono.