Uma sugestão ‘arrepiante’ no roteiro desta terça-feira

A partir de hoje (12 de Março) e até dia sábado (16 de Março), o Auditório da Reitoria da Universidade da Madeira (Colégio dos Jesuítas) servirá de palco à terceira edição do MFFF - Madeira Fantastic FilmFest, o primeiro festival regional dedicado ao cinema dos géneros fantástico e terror.

A iniciativa é de uma equipa espanhola ligada à Asociación Cultural Cine Rural de Fuencaliente, entidade cultural responsável pela organização do Rural FilmFest, que ocorre nesta localidade de Espanha. O festival foi acolhido pela Associação de Filme, Televisão e Multimédia da Madeira (AFTM), pela Universidade da Madeira e pelo Clube Universitário de Cinema, que possibilitaram conjuntamente a realização desta terceira edição cuja direcção se encontra a cargo de Nohelia Rodrigues Andrade, Jaume Quiles e Alberto Gutiérrez.

Para esta edição a organização propôs uma nova categoria: a de melhor longa-metragem, na expectativa de ser a melhor longa internacional, e as curtas-metragens competirão pelas categorias nacional, madeirense e internacional. O Festival apresenta assim quatro categorias em competição e conta, novamente, com a modalidade do Prémio Z onde o público poderá votar no seu filme favorito.

O MFFF tem este ano como convidados especiais no júri: o Professor Doutor Carlos Valente coordenador do Departamento de Arte Design (UMa) júri da categoria nacional e Pedro Pão um dos membros fundadores e o curador do Screenings Funchal como júri na categoria internacional.

A destacar nesta edição a projecção de duas curtas-metragens madeirenses: ‘Fiddler’ de Pedro Melo e ‘Consequência’ de Virgínia Barbosa.

De destacar que, até sexta-feira, haverá projecções diárias de acesso livre ao público, a partir das 18 horas, para as longas-metragens e, às 20 horas para as curtas.

No dia 16 de Março está prevista a projecção de curtas-metragens, às 20 horas, e a seguir serão anunciados os vencedores da cada categoria.

Uma sugestão diferente para os amantes de cinema, nesta terça-feira.