Uma Passagem de Ano inesquecível!

Este ano considere uma passagem de ano diferente e embarque numa das nossas sugestões:

Cruzeiro Dubai e Emirados

Este cruzeiro de 8 dias/7 noites a bordo do Jewel of the Seas tem partida do Dubai, no dia 31 de dezembro, com o seguinte itinerário: Abu Dhabi, Sir Bani Yas (EAU), Muscat (Omã), Dubai (EAU).

O preço será 781€ para cabine dupla interior, 837€ para cabine dupla exterior e 893€ para cabine dupla com varanda.

Cruzeiro nas Bahamas

Este cruzeiro de 5 dias/4 noites a bordo do Navigator of the Seas tem partida de Miami, no dia 30 de dezembro, com passagem por Perfect Day Cococay, Nassau e regresso a Miami.

O preço será 832€ para cabine dupla interior, 937€ para cabine dupla exterior e 1 077€ para cabine dupla com varanda.

Cruzeiro no Pacífico Sul

Este cruzeiro de 12 dias/11 noites a bordo do Radiance of the Seas tem partida de Sydney, no dia 27 de dezembro, com o seguinte itinerário: Noumea (Nova Caledónia), Mystery Island, Port Vila (Vanuatu), Lifou, Isle of Pines (Nova Caledónia), Sydney.

O preço será 1 468€ para cabine dupla interior, 1 509€ para cabine dupla exterior e 1 838€ para cabine dupla com varanda.

Todos os valores indicados são por pessoa, em alojamento duplo, e incluem cruzeiro em pensão completa e taxas.

Não estão incluídas as despesas de reserva, passagens aéreas, gratificações, extras de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionados.

Para informações mais detalhadas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou [email protected]