Uma incrível história de Natal com recurso à realidade virtual!

O Forum Madeira preparou-se a rigor para esta época natalícia, por isso o que não faltam são momentos repletos de animação, surpresas e muitas aventuras, especialmente pensadas para fazer as delícias dos mais novos. Por exemplo, para os mais curiosos, a Lim9 conta uma incrível história de Natal, com recurso a tecnologias de realidade virtual, que tem conquistado os mais novos: uma fada perdeu as asas na floresta encantada do Gui... conseguirão os mais novos ajudá-la e trazer de volta a magia do Natal? Vem saber o desfecho desta história no Forum Madeira!

Também o Pai Natal continua disponível a atender, no seu torno, aos desejos que esperaram 12 meses para ser novamente revelados! Está na hora de tirar a foto da praxe com o Pai Natal e de receber o livro do Gui! Este ano, o Gui vai acampar e descobrir tudo sobre preservação ambiental e sobre a importância de cuidar da floresta, já que esta pode ser também a nossa casa.

Para os fãs de clássicos natalícios, há ainda a oportunidade de dar uma volta no Mini Comboio junto à casa do Pai Natal e de escorregar com o Gui, na super plataforma colocada à entrada do centro comercial. Óptimas razões para viver o Natal connosco!

O momento é seu. Viva-o!

AGENDA

VISITAS AO PAI NATAL

11h-13h30 / 14h30 às 20h aos fins-de-semana

18h às 20h dias de semana

MINI COMBOIO

11h30-13h30/14h30-20h aos fins-de-semana

17h às 20h dias de semana

REALIDADE VIRTUAL LIM9

12h às 15h/ 16h às 20h Aos fins-de-semana

ESCORREGA COM O GUI

(Até 16 de Dezembro)

Terça-feira a Sexta-Feira:

17h00 às 20h00

Sábado e Domingo e Feriados:

11h30 às 13h30; 14h30 às 16h30 e 17h00 às 20h30