Um ‘olhar’ que vale pena relembrar na sua ‘Hora da Boa Vida’

No n.º 119 da Rua da Carreira, no Funchal, está em exibição uma mostra fotográfica muito especial.

A exposição ‘Perspectivas do Olhar’, do fotógrafo José Santos, foi inaugurada no passado dia 15 de Outubro (data em que se assinala o Dia Mundial da Saúde da Mama), na Galeria Marca de Água, onde estará patente ao público até dia 1 de Novembro.

Esta mostra é uma abordagem ao cancro da mama, realizada a 23 mulheres e 1 homem, todos vítimas de cancro da mama, e está no Funchal no âmbito do Outubro Rosa - Mês Internacional da Prevenção Contra o Cancro da Mama.

Porque mais do que alertar para a prevenção, este mês também se destina a “celebrar” as vitórias contra o cancro e porque é um tema que nos toca a todos, vale a pena relembrar e visitar esta exposição.