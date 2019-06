Últimas compras no aeroporto? Visite a Chocolate Lounge!

A UAU Cacau dispõe de um novo ponto de venda, estando agora também presente no Aeroporto da Madeira – Cristiano Ronaldo, na zona das Partidas, com o espaço Chocolate Lounge.

Este nosso espaço é o ideal para as compras de última hora, mas também é uma excelente forma de levar sempre o que a nossa ilha tem de melhor no mundo do chocolate, os nossos bombons com sabores típicos da Madeira!

Já sabe, a UAU Cacau está agora no Aeroporto da Madeira para ‘salvá-lo(a)´, sempre que se aperceber que ficou alguma prenda por comprar... temos a certeza de que se sairá muito bem com as nossas opções!

Contactos:

UAU Cacau

Rua da Queimada de Baixo, 11, Funchal

- Centro Comercial La Vie, Funchal

- Mercado dos Lavradores, Loja 19, Funchal

- Aeroporto da Madeira (Partidas)

Site: https://www.uaucacau.com/

Facebook: https://www.facebook.com/uaucacaubytonyfernandes/