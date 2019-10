Tropicana: a Marisqueira da Zona Velha!

Situada na Zona Velha da cidade, com uma ampla esplanada e com uma vista privilegiada sobre a baía do Funchal, a Marisqueira Tropicana apresenta diariamente, aos seus clientes, pratos ricos em sabor e confeccionados com produtos de alta qualidade.

Os pratos de peixe são a aposta forte da casa. Há pratos de peixe grelhado, marisco fresco (lagosta, ameijoas, navalha e sapateira) e o tradicional da costa madeirense: lapas, caramujos e cavacos.

Mas não ficamos por aqui!

No nosso restaurante pode também degustar o melhor da gastronomia regional: a espetada em pau de louro, o bolo do caco, o filete de espada com banana ou molho de maracujá ou então com uma saborosa sopa de peixe e marisco, uma açorda de marisco ou caldeirada de peixe. Para já não falar do nosso pudim caseiro de maracujá! Uma tentação!

Para acompanhar a sua refeição sugerimos um bom vinho da nossa garrafeira.

Faça-nos uma visita!

Garantimos produtos sempre frescos, um bom atendimento e acima de tudo, um sem-fim de experiências gastronómicas únicas.

Marisqueira Tropicana

Rua Dom Carlos I, nº 43, Funchal

Telf: 291 222743

Facebook: https://www.facebook.com/marisqueiratropicana/