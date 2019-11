Tropicana, a Marisqueira certa!

Na Marisqueira Tropicana preparamos refeições saborosas, originais e com os sabores inconfundíveis da nossa ilha.

Temos um vasto menu à sua espera que vai desde pratos de peixe e de carne, passando pela gastronomia regional, não descurando, obviamente, outros pratos mais elaborados e requintados que certamente irão cativar os clientes com gostos mais refinados.

No que diz respeito à nossa gastronomia e como não poderia deixar de ser, servimos filete de espada com banana ou molho de maracujá, espetada em pau de louro e, claro, o nosso famoso bolo do caco.

Há também uma imensa variedade de marisco, desde lagosta, lavagante, ameijoas, navalha e até mesmo sapateira, bem como as deliciosas lapas, sopa de peixe, misto de peixe e marisco, arroz de marisco, açorda de marisco, caldeirada de peixe e cataplanas de marisco.

No que toca à sobremesa, a nossa sugestão passa pelo fantástico pudim de maracujá caseiro! Uma deliciosa tentação!

E para acompanhar a sua refeição, nada melhor que um bom vinho da nossa garrafeira!

Marisqueira Tropicana

Rua Dom Carlos I, nº 43, Funchal

Telf: 291 222743

Facebook: https://www.facebook.com/marisqueiratropicana/