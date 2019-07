Travessia do Canal do Panamá no ms Zuiderdam

Com partida dia 19 de Novembro, este cruzeiro oferece a hipótese de incluir a viagem Lisboa/Miami para depois embarcar no navio ms Zuiderdam e iniciar o percurso que o levará pelos Estados Unidos, Bahamas, Curaçau, Aruba, Canal do Panamá e Costa Rica.

A viagem incluirá 1 noite de estadia em Fort Lauderdale e 10 noites de cruzeiro com paragens Half Moon Cay (Bahamas), Oranjestad (Aruba), Willemstad (Curaçau), entrada no Canal do Panamá Cristobal, navegação pelo Canal do Panamá e Gatun Lak, saída do Canal do Panamá Cristobal, Colón (Panamá), Puerto Limón (Costa Rica) e chegada a Fort Lauderdale (Estados Unidos) com embarque em voo rumo a Lisboa.

Os preços por pessoa, em ocupação dupla, variam consoante o tipo de pacote e alojamento escolhido:

- Só cruzeiro: 619€ em camarote interior cat. MM, 839€ em camarote exterior cat. F e 1 019€ em camarote c/varanda cat. VH.

- Pacote voo + cruzeiro: 1 620€ em camarote interior categoria MM, 1 850€ em camarote exterior cat. F e 2 045€ em camarote c/varanda cat. VH.

Os valores incluem passagem aérea Lisboa/Miami/Lisboa em classe económica com direito a 23 Kgs de bagagem de porão (no caso do pacote completo), 1 noite em hotel de 4* em Fort Lauderdale, transporte aeroporto/hotel/porto/aeroporto, 10 noites de cruzeiro no tipo de camarote escolhido em regime de pensão completa, taxas portuárias e de serviço, taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a alteração) e Seguro.

Não estão incluídos no preço as despesas de reserva, voo desde o Funchal, excursões em terra, visto para os Estados Unidos, pequeno-almoço e resort fee em Fort Lauderdale, bebidas, gratificações, extras de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionado.

Para informações mais detalhadas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou [email protected]