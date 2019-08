“Tia Maria Beach Club” para momentos agradáveis à beira-mar!

Vimos por este meio, dar a conhecer que conseguimos concluir na noite passada o “Make Over Tia Maria” podendo assim convidar V. Exas a visitar este espaço que abriu oficialmente ontem, dia 1 de agosto, às 17h.

Temos o prazer de partilhar convosco este pequeno projecto que estará disponível para momentos agradáveis à beira-mar neste paraíso que é a ilha do Porto Santo.

Mais um projecto com a dedicação “ The Spirit of Madeira”.

Contactos:

“The Spirit of Madeira”

[email protected]

Facebook: @thespiritofmadeira

Instagram: #thespiritofmadeira

“A Nossa Poncha”

[email protected]

Facebook: @anossaponcha

Instagram: #anossaponcha