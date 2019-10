TheFork Fest regressa com 50% de desconto em mais de 200 restaurantes

Depois do sucesso das primeiras três edições, onde sentaram cerca de 38 mil pessoas, nos mais de 130 restaurantes disponíveis em 2018, o TheFork Fest volta com mais restaurantes e regiões do país face ao ano passado.

A 4ª edição do TheFork Fest, que se realiza a 3 de Novembro, estreia as regiões de Coimbra, Braga, Setúbal, Caldas da Rainha e Leiria juntando-se aos habituais participantes de Lisboa, Porto, Algarve e Funchal com alguns dos melhores restaurantes do país, passando a 9 zonas de festival gastronómico.

Até 3 de Novembro, mais de 200 restaurantes vão disponibilizar 50% de desconto em toda a carta. As reservas podem ser feitas através do website ou da aplicação do TheFork nos espaços aderentes. As opções são variadas e entre elas estão algumas sugestões em Lisboa como A Barra Japonesa do Chef Kiko Martins, o Olivier Avenida do Chef Olivier, O Nobre – Campo Pequeno da Chef Justa Nobre, o Talho da Esquina do Chef Vítor Sobral, o Dom Queijo, o ISO Lisboa, o Zazah, o Populi e o Tsukiji em Lisboa, e no Porto o Coma, o Pedro Limão Restaurant, o Mário Luso e o Bom de Sal.

“Em 2018, foram cerca de 38 mil pessoas que desfrutaram do TheFork Fest, e este ano promete ser ainda melhor, com mais cinco regiões do país e um acréscimo relevante de restaurantes envolvidos. Este aumento de recursos representa o trabalho do TheFork em tornar a gastronomia mais próxima e acessível a todos.”, refere Sérgio Sequeira, Country Manager TheFork em Portugal.