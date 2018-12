‘The Spirit of Madeira’ sugere-lhe Vouchers de Poncha como prenda de Natal

Já tem a prenda para o amigo secreto? Cansado de dar e receber sempre as mesmas prendas? Este ano, seja arrojado e invista num voucher de poncha! Pode comprar para aquele amigo ou familiar que adora beber uma ponchinha ou até mesmo para si!

Estes famosos vouchers podem ser adquiridos na ‘Pop Up Store’ ‘The Spirit of Madeira’, na rua dos Aranhas ou até mesmo n’“A Nossa Poncha” no Mercadinho de Natal na Placa Central.

Adquira já o seu!

