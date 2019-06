The Small House presente no Funchal Beer Fest

Desde ontem, e até o próximo dia 29 de Junho, estamos e estaremos presentes naquela que é a maior festa do mundo da cerveja na Madeira. O palco é no Largo da Restauração e, na edição deste ano, estaremos a representar a nossa casa (com as 3 Cervejas da Casa – Belgian Strong Ale, Export Stout e Criança da Vila, sendo que, a última, lançada em 2018, é uma cerveja frutada, com maracujá e lima da região), as marcas Sovina, Bavaria e Corona, e teremos mais de 80 referências de cervejas internacionais (raras, receitas seculares, frutadas, achocolatadas, de alta fermentação, alto ou baixo teor alcoólico ou ainda as famosas cervejas Trapistas, que são produzidas em apenas 11 mosteiros (dos 179 mosteiros Trapistas existentes no mundo, com permissão e selo de autenticidade da Ordem Trapista).

O Funchal Beer Fest 2019 decorrerá até dia 29 de Junho, sendo que estaremos presentes todos os dias com um pouco do que pode encontrar no The Small House, na Ponta do Sol.

Pelos lados da Ponta do Sol, continuaremos com a nossa casa em pleno para receber os nossos visitantes. Nesta semana que finda hoje, o destaque no concelho foi a apresentação do programa da edição de 2019 dos Concertos L, que ocorrerão na Estalagem da Ponta do Sol, entre 6 de Julho e 28 de Setembro. A dita unidade hoteleira é um dos principais pontos de referência desta vila, tendo até sido considerada como uma das 12 razões para visitar a Madeira pela Forbes, revista estadunidense dedicada à economia, tecnologia, negócios, liderança e lifestyle. Este factor, a juntar a todos os que já distinguem esta unidade, será motivo para termos casa cheia, pelas ruas e ruelas do concelho, nos momentos que antecedem ou precedem os referidos concertos, trazendo ainda mais cor e vivacidade à Ponta do Sol.

