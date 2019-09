The Small House prepara-se para o Outono de 2019

Quem conhece a nossa casa, sabe que não costumamos ter produtos únicos e característicos para uma época em específico, mas temos, na nossa garrafeira, bebidas que melhor se adequam, a certas épocas do ano. Como tal, daremos ênfase, este ano, às cervejas encorpadas, de aromas e paladares característicos, que são apanágio das épocas que se avizinham.

E por falar em Cerveja, temos uma boa notícia, para os amantes de uma das nossas Cervejas da Casa, a Criança da Vila. Nos próximos dias 20, 21 e 22, realizar-se-á a “2ª Mostra do Maracujá e Derivados”, na Frente Mar, na Ribeira Brava. Não estaremos presentes fisicamente, mas estaremos representados pela Vilhoa – Craft Beer Dealers, que terá, nas suas torneiras, a nossa “Criança da Vila”.

Mas não será este o nosso único ponto de referência, no mês de Setembro.

Sendo uma das casas mais procuradas, na zona Oeste, estamos e estaremos preparados e bem localizados, para os próximos eventos, que acontecerão neste concelho.

Para a noite de hoje, teremos a actuação de Binkbeats, na Estalagem da Ponta do Sol. Este artista holandês, é conhecido por ser um dos multi-instrumentistas mais conhecidos no mundo, nos dias que correm. É o penúltimo concerto da temporada e promete casa cheia. Este concerto, antecede aquele que colocará um ponto final na temporada de 2019, dos Concertos L. Falamos de Legendary Tigerman, com actuação marcada para o próximo dia 28 de Setembro.

Antes disso, no entanto, teremos o Festival Avesso – 2019.

Este, é uma organização da Associação Avesso e conta, para a edição de 2019, com os artistas Paulo Patrício, Elmano Sancho, Luís Antero, Teatro do Avesso, Teatro Plage e Companhia da Chanca.

A 5º edição do Festival, decorrerá entre os dias 26 e 29, de Setembro, nos palcos do Centro Cultural John dos Passos e Capela de São Sebastião.

Para mais informações sobre este evento, consulte a página de Facebook da referida associação.

Quanto a nós, entraremos no Outono com muita animação e cultura.

Para saber tudo o que se passa no The Small House e Ponta do Sol, visite o nosso Facebook, Instagram e TripAdvisor.

*Seja responsável, beba com moderação.