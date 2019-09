The Small House no centro das Festas da Ponta do Sol

Nos próximos dias 6, 7 e 8 (sexta, sábado e domingo), estaremos presentes em duas frentes, naquela que é a maior festa do ano, neste concelho.

Para além da nossa casa, estaremos, também, representados por um stand (barraca), na Avenida 1º de Maio, com a diferenciação de cervejas, que tanto nos caracteriza.

Para esta festa apelamos, também, ao consumo moderado/reduzido de lixo, nomeadamente o plástico. Desta feita, utilizaremos e daremos ênfase às nossas novas Palhinhas de Massa Comestível, às canecas personalizadas The Small House e apelamos a quem tenha estas canecas, de festas anteriores, que as traga, para um esforço colectivo, no que toca à redução da utilização de copos de plástico.

Estas apostas têm vindo a ganhar destaque, no seio dos nossos visitantes e a nossa próxima aposta passará por trazer Palhinhas Comestíveis, mas aptas para as pessoas intolerantes ao glúten. Aos poucos, estamos a introduzir algumas mudanças para o bem do nosso planeta.

Findadas as Festas do Concelho, teremos, como ponto alto da próxima semana, novo Concerto L, na Estalagem da Ponta do Sol, desta feita no Sábado, dia 14. Desta vez, será Binkbeats, o aclamado produtor e multi-instrumentista holandês, conhecido pelas sintetizações de música electrónica, misturando, por exemplo, Hip-Hop, Clássico, Ambient Pop, Jazz ou Techno, a pisar o palco da Estalagem. Este é o penúltimo concerto da temporada e, seguramente, um dos mais interessantes.

Nesta semana teremos, também, o Congresso Internacional sobre a Vida e Obra de John dos Passos, no Centro Cultural de seu nome, nos próximos dias 12 e 13.

A Ponta do Sol não pára de surpreender e, teremos mais uma semana, repleta de cultura.

