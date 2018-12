The Small House entra em grande no mês de Dezembro

A nossa casa tem sido a escolhida, por muitos, para momentos agradáveis. Afirmamos o nosso conceito na ilha, mais nomeadamente na Ponta do Sol. Temos acrescentado pequenas novidades no nosso espaço e somos uma referência em vários sectores.

Mas nada disto seria possível, também, sem as entidades que desenvolvem actividades no nosso concelho, promovendo-o ainda mais junto dos locais, mas também daqueles que nos chegam de outras paragens.

A época de Verão é aquela que mais gente atrai a estes lados, mas estamos a entrar no mês de Dezembro, o mês das tradições seculares, das comidas e bebidas características, do espírito natalício e da viragem para o novo ano. Já nos estamos a preparar para o ano que aí vem, mas ainda temos muito para oferecer aos nossos visitantes, neste último mês de 2018.

Sabia que temos as cervejas mais procuradas no mundo para os meses de Outono e Inverno? Realizámos uma selecção daquelas que são as cervejas mais encorpadas e características da época. Sabia que a nossa Poncha é feita com os melhores e mais frescos produtos da Região, sendo uma das bebidas mais procuradas e consumidas no The Small House? Nesta altura, em que as noites frias se fazem sentir, tem sido uma das bebidas mais solicitadas por quem nos visita. Sabia que alargámos a nossa colecção de vinhos à sua disposição? Esta semana adicionámos a colecção completa dos requintados vinhos alentejanos ‘Monte da Raposinha’. Sabia que temos vindo a introduzir novos ingredientes e variedade nas nossas Tábuas de Queijos e Enchidos? Estas são as novidades mais recentes, no nosso espaço, mas ainda há mais.

O Município disponibilizou, esta semana, a programação natalícia para a quadra de 2018. Todas as informações podem ser encontradas na página do Facebook do Município. A par disto, está a decorrer, desde ontem, e até o próximo dia 3 de Dezembro, a edição de 2018 do festival MADEIRADiG, na Estalagem da Ponta do Sol. Para hoje teremos ainda mais uma sessão de ‘Música Nas Capelas’, com a actuação de Otus Mauli, a partir das 20h30, na capela de São Sebastião (junto aos CTT).

Serão estes motivos suficientes para receber a sua visita no nosso concelho e na nossa casa? Nós acreditamos que sim.

