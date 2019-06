The Small House em destaque na recta final da edição de 2019 do Funchal Beer Fest

Após a experiência de 2018, tivemos de elevar a fasquia na corrente edição e conseguimos marcar presença como a casa com a maior variedade de cervejas no festival. O feedback é extraordinário e, por isso, tem sido uma experiência fantástica, não só pelo facto de levarmos o nosso nome mais além junto dos visitantes regionais e estrangeiros, mas também na empatia, entreajuda, coordenação e cooperação entre todos os stands presentes.

O sucesso está a ser de tal ordem que a organização decidiu alargar o decorrer do festival até o fim do dia de amanhã e, em antecipação, queremos deixar o nosso sincero agradecimento a todos/as que estão a elevar o nome do mundo da cerveja no panorama regional.

Começamos por agradecer ao Diário de Notícias da Madeira pela organização do evento, a todas as entidades do Município do Funchal, pela estrita e profissional colaboração, à equipa de segurança, grupos musicais e a todos os visitantes. De forma especial, agradecemos a todos os elementos dos stands presentes pela amizade, colaboração e entreajuda. Por fim, e não menos especial, agradecemos ao nosso colaborador Hélder Ponte, por todo o empenho e dedicação.

Ainda temos um dia de festival pela frente, mas quisemos aproveitar a oportunidade para agradecer e realçar a importância deste evento na ilha da Madeira.

Termina um evento, mas continuaremos a saga The Small House pela zona Oeste da ilha, sendo que, pelos lados da Ponta do Sol, a próxima semana ficará marcada pelo início do mês de Julho e da edição de 2019 dos concertos L, na Estalagem da Ponta do Sol, com a actuação de Tanya Tagaq, no dia 6 do referido mês (para saber mais sobre o evento, visite a página de Facebook da Estalagem da Ponta do Sol).

Para acompanhar-nos e a tudo o que temos para si neste Verão, siga-nos no Facebook, Instagram e TripAdvisor.