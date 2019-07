The Small House é paragem obrigatória, na vila da Ponta do Sol

Este pub, situado no Centro Histórico da Ponta do Sol, oferece, aos seus visitantes, uma variada e refinada selecção de bebidas, aperitivos, uma selecção musical característica e um ambiente único e acolhedor.

Apesar de o presente Verão ter estado um pouco escondido, eis que chegou o calor da época, o que convida a banhos na nossa praia, e a tardes de bons momentos, na nossa casa.

Vários eventos têm ocorrido na Ponta do Sol, onde destacamos os Concertos L, na Estalagem da referida vila. A sua agenda peculiar (Quartas-Feiras), tem servido de quebra-rotinas, atraindo centenas de pessoas ao concelho, mesmo a meio da semana. O nosso recanto tem sido paragem obrigatória, antes e depois dos concertos, tornando-nos uma verdadeira referência, inclusive nas noites quentes da época, por estas bandas.

Após uma semana que ficou marcada pela adição de, pelo menos, 8 novas cervejas à nossa garrafeira, pelo aniversário do Roberto Castro (mentor do projecto), e pela actuação dos Mão Morta, na Estalagem, preparamo-nos para a última semana do mês, que culminará com o concerto do projecto português, Lobos de Barro.

A semana marca, também, o início do mês de Agosto, que faz regressar o desporto rei às nossas transmissões, enquanto pub que apoia o bom futebol e é ponto de referência para os amantes do desporto.

Não perca nada do que se passa na nossa casa e no concelho da Ponta do Sol. Siga-nos através do nosso Facebook, Instagram e a TripAdvisor.