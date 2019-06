The Small House com equipa preparada para o Verão

Recentemente passámos por uma restruturação na nossa equipa, com a saída do Alexandre e do Carlos, no sentido de abraçarem novos projectos. A estes dois elementos deixamos o nosso agradecimento por tudo o que deram e trouxeram à nossa casa, mas é tempo de estarmos preparados para a época que se avizinha e, desde o Festival Aqui Acolá, estamos a aprimorar a equipa, para fazer frente à procura habitual da estação veraneante.

Algumas caras são já conhecidas, outras em transição, mas a qualidade da nossa casa manter-se-á, focando sempre na qualidade para os nossos visitantes.

Novas caras, novos horizontes, novos projectos, mas a vontade de sempre: crescer e continuar a ser marca de eleição por parte dos nossos visitantes regionais e estrangeiros.

Numa semana em que sentimos a chegada da época balnear de 2019, aproveitamos para agradecer às centenas de visitantes, no passado fim-de-semana, no Festival Aqui Acolá. Foram quatro dias onde muito se passou, no nosso concelho, sendo que os pontos altos foram as noites de sexta e sábado, onde tivemos casa cheia, no Centro Histórico da Ponta do Sol.

Agradecemos, também, a todas as pessoas que aderiram à nossa ideia da caneca amiga do ambiente, evitando assim um consumo e gasto desnecessário de copos de plástico. A adesão foi muito boa e agradecemos a todas as pessoas que nos congratularam e levaram a iniciativa em frente.

Visto que estamos em fim-de-semana, deixamos o convite para um serão de sábado agradável, e, para amanhã, não se esqueça de visitar este belo concelho, seja para um passeio ou vinda à praia e faça uma paragem pelo The Small House para assistir à final da Liga das Nações, entre Portugal e Holanda, a partir das 19h45.

Para mais sobre nós, acompanhe-nos no Facebook, Instagram e TripAdvisor.