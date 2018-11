TERROIR Portugal: Degustação de Natal 2018 no dia 8 de Dezembro!

Aponte na sua agenda: no feriado de 8 de Dezembro, o TERROIR Portugal promove o evento Degustação de Natal 2018 na loja situada na Galeria Comercial Jardins d’Ajuda. Entre as 16h e as 23h terá ao seu dispor mais de 50 vinhos em prova, bem como azeites, produtos de charcutaria e queijos 100% portugueses, produtos de produção no Porto Santo e cervejas tradicionais.

Este evento, de entrada gratuita, contará com a presença de diversos produtores vínicos e com muita animação, com música ao vivo.

Aproveite ainda a possibilidade de compra dos produtos ou de cabazes com preços/condições especiais, uma oportunidade única para resolver assuntos pendentes no que diz respeito a prendas de Natal!

Visite também a nossa loja TERROIR Portugal agora no centro comercial Forum Madeira, aberta ao público durante o período de Natal.

Esperamos por si!

TERROIR Portugal

Galeria Comercial Jardins d’ Ajuda

Estrada Monumental, Lojas N e O, 9000-136 Funchal

291 753 184

Horário: De segunda a domingo, das 15h às 23h (sábados das 12h às 23h)

Facebook