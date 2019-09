Termine o verão num espaço agradável e acolhedor!

Verão é sinónimo de bom tempo, de dias quentes e solarengos e , claro, pede uma esplanada com boa paisagem, de preferência com uma belíssima vista mar! O Restaurante Borda d’Água reúne todos esses ingredientes, ao mesmo tempo que permite desfrutar de uma gastronomia de referência e qualidade!

Com uma localização privilegiada, estando situado numa zona balnear com piscina e acesso ao mar, oferece-lhe uma paisagem relaxante e um ambiente único e é, sem sombra de dúvidas, um local a visitar nestes últimos dias de verão. Assim, aproveite para dar uns bons mergulhos, apanhar uns banhos de sol e, logo depois, delicie-se com as sugestões de uma ementa saborosa e variada.

A nossa especialidade é a Mista de de Peixes e Mariscos que reúne três qualidades de peixe fresco grelhado, mexilhão, lulas, gambas e um molho especial da casa que destaca o sabor da mista de grelhados. É servida tanto ao almoço como ao jantar. Servimos também espetada de vaca, diversas saladas e outros pratos que certamente irão agradar.

Visite-nos!

Restaurante aberto todos os dias das 08h às 24h.

Restaurante Borda D’Água

Morada: Rua Engenheiro Pereira Ribeiro, Ribeira Brava, 9350-201 Ribeira Brava, Madeira

Contactos:

291 957 697

E-mail: [email protected]

Facebook