Tenha uma doce ‘Hora da Boa Vida’

Verão é sinónimo de praia, passeios e de...sobremesas. E como uma lista recheada de doces nunca é demais, damos-lhe uma sugestão para esta altura de calor: Semi-frio de morango.

Ingredientes:

-10 folhas de gelatina vermelha

-500 g de morangos

-200 g de açúcar

-5 dl de natas

-2 claras

-2 iogurtes de morango

-Manteiga para untar

-Morangos e amoras para decorar

-Fatias de torta

Como fazer:

1- Coloque as folhas de gelatina em água fria e corte os morangos em pedaços. Junte depois os morangos numa taça com 180 g de açúcar e leve ao lume brando com pouca água até os morangos se desfazerem.

2- Escorra as folhas de gelatina, junte-as a este puré de morango quente e mexa até se dissolverem. Deixe arrefecer e enquanto bata as natas noutra tigela.

À parte bata as claras em castelo e junte-lhes o açúcar restante. Misture as claras com as natas e adicione o preparado de morango já frio. Depois, coloque o creme no frigorífico durante alguns minutos.

3- Unte o interior de um arco com manteiga e coloque-o sobre o prato onde vai servir a sobremesa. Forre a parede interior do arco com papel vegetal e cole a este fatias de torta em toda a volta. Verta o preparado em morango para o interior do arco e leve ao congelador até solidificar.

Por fim, retire o arco, descole o papel vegetal e decore a sobremesa com morangos e amoras.