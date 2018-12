Tendência de decoração para 2019

O ano de 2019 traz novidades para a área decorativa e novas tendências em relação às cores predominantes para os espaços de cada casa.

Os espaços de 2019 serão luxuosos e as cores quentes virarão moda. Por um lado, prevalecem os tons mais escuros, com todas as variedades de vermelho, verde e azul como protagonistas de espaços mais elegantes.

Por outro, o cinza, que é uma cor neutra e considerada mais triste, será usado para as divisões que possuam objectos decorativos mais coloridos de forma a destacá-los.

No entanto, se pretende uma decoração que combine com todas as épocas do ano, as plantas com móveis de madeira será o mais aconselhado, tornando a divisão da casa mais acolhedora.

O dourado também estará muito presente em 2019 em espelhos, poltronas e sofás, fazendo lembrar a energia e a luz do sol.

Já as carpetes tornam-se cada vez mais importantes e numa peça fundamental para qualquer divisão de uma casa, sendo que a tendência seja para carpetes de cores quentes, ultrapassando as cores neutras que outrora predominavam.

