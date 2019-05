Teatro, música, livros e desporto para percorrer esta quarta-feira

A meio da semana são muitas as propostas de animação que poderá vivenciar, na Madeira. Desde o teatro à música, passando pelos livros ou andebol, há muito por onde escolher se está aborrecido em casa ou acabou de sair do trabalho e sente necessidade de descomprimir. Eis algumas das sugestões que o DIÁRIO enumera neste roteiro elaborado especialmente para si.

45.ª Feira do Livro do Funchal

Seguem as iniciativas em torno da 45.ª Feira do Livro do Funchal, certame que decorre até 2 de Junho na placa central da Avenida Arriaga. Depois a apresentação do livro ‘Legado - para uma Terra com carácter’, da autoria do Padre Martins Júnior, pode ainda contar com ‘Um Ponto que Dança’ através da sua leitura encenada, às 18 horas, no salão nobre do Teatro Baltazar Dias. Além disso, poderá descobrir o ‘Terceiro Vértice’ de Fernando Pinto do Amaral, uma obra a ser descortinada com Luísa Paolinelli, no palco da Avenida Arriaga, também às 18 horas. E para concluir a programação desta quarta-feira, nada melhor do que assistir ao concerto de Franco e os Cordofones, às 19 horas.