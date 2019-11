Tarte Crumble de Pêra

Ingredientes:

- 1 base de massa quebrada

- 150 g de mel-de-cana clássico ou biológico Ribeiro Sêco

- 150 g de farinha de trigo tipo 55

- 100 g de manteiga

- 6 pêras

- 2 ovos

- 4 colheres de sopa de açúcar mascavado

- 1 colher de sobremesa de canela em pó

Modo de preparação:

- Comece por bater os ovos com 100 g de mel e canela. Corte as pêras às fatias e envolva no preparado anterior. Leve ao lume durante 15 minutos e deixe arrefecer.

- Desenrole a massa quebrada e coloque numa tarteira com fundo amovível. Deite o recheio no seu interior e leve ao forno previamente aquecido a 180°C durante aproximadamente 20 minutos.

- Numa taça coloque a farinha, a manteiga, o açúcar e o restante mel e amasse até obter uma textura granulada.

- Espalhe esta mistura por cima da tarte e leve de novo ao forno por mais 30 minutos.

Contactos:

Fábrica Mel-de-Cana Ribeiro Sêco

Rua das Maravilhas, n.º 170

9000 - 162 Funchal

Ilha da Madeira / Portugal

Telefone: (+351) 291 741 503

Fax: (+351) 291 743 597

E-mail: [email protected]

Facebook

www.fabricaribeiroseco.com