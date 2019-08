Taberna da Poncha: um local de encontro!

Pelo ambiente agradável e acolhedor, a Taberna da Poncha acaba por ser um ponto de encontro, quer de famílias, amigos e, nesta altura do ano, no Verão, de muitos emigrantes.

É frequente ver, no nosso espaço, grupos de emigrantes que, no regresso à terra, gostam de pôr a conversa em dia, com dois dedos de conversa, uma poncha e amendoins deliciosamente torrados nas mãos. Para nós, é um orgulho receber na nossa casa quem saiu da terra para lutar por uma vida melhor, mas que não esquece as origens!

A Taberna da Poncha é muito conhecida pela Poncha à Pescador, preparada com açúcar, casca de limão bem batidos com o tradicional pau da poncha, aos quais depois se adiciona o sumo de limão e a aguardente, mas também pela poncha que é feita com aguardente de cana, mel de abelhas e sumo de laranja e/ou limão. Contudo, aqui também fazemos duas outras variedades que sabem muito bem fresquinhas, cheias de gelo, para estes dias de maior calor: as ponchas de tangerina e de maracujá.

Com o calor próprio desta estação, sabe bem uma bebida refrescante, por isso visite-nos e delicie-se com uma poncha de maracujá ou de tangerina, embora as outras não possam ser esquecidas, já que cada um tem o seu gosto! Depois apodere-se de uns saborosos amendoins, sente-se, descontraia e aprecie a paisagem!

Aguardamos a sua visita!

Contactos:

Morada: Serra d’ Água, 9350-309 Ribeira Brava

291 952 312

Facebook

*Seja responsável, beba com moderação.