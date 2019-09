$!Sugestões de leitura para os mais novos neste regresso às aulas

Neste regresso às aulas, na rubrica ‘Hora da Boa Vida’, o DIÁRIO deixa-lhe algumas sugestões de leitura, direccionadas para os mais novos.

Colecção Mini Espião

Mac, B e Mike Lowery

Sinopse do Livro 1: O Mac Barnett é um miúdo que parece igual a todos os outros da sua idade, mas, na verdade, ele é especial! O Mac é o mais inteligente da turma. No seu tempo livre joga xadrez e também Kid Spy, o jogo de espiões, onde bate todos os recordes no seu Game Boy. Um dia recebe uma chamada da rainha de Inglaterra para resolver o mistério de um roubo. Ele vai viajar para Londres, de lá para Paris e daí para Moscovo.