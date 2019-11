Sugestão: os nossos Risottos, simplesmente maravilhosos!

Sendo o Risotto um prato típico italiano, de arroz, originário da região do Norte da Itália, obviamente que o mesmo não podia deixar de constar no menu do Restaurante Sabores d’Itália do Caniço Shopping e, se ainda não provou, tem mesmo de fazê-lo porque são, pura e simplesmente, maravilhosos e deliciosos!

No nosso menu constam três tipos de Risotto:

- Risotto de bacalhau com azeitonas

- Risotto de frango com cogumelos frescos e beterraba (rosatto)

- Risotto de frango com maçã e caril.

Temos a certeza de que já o conquistámos, mas informamos também que fazemos outros tipos de Risotto, consoante a sua preferência, e que este prato pode ser saboreado como acompanhamento de um prato de peixe ou carne.

Como não só de pizzas e massas se faz a culinária italiana, aguardamos a sua visita para saborear esta nossa sugestão, sempre num ambiente descontraído e muito agradável!

Aguardamos a sua visita!

Restaurante Sabores d’Itália - Caniço Shopping

Telf: 291 936 267

Facebook