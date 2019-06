“Sucesso” do I Festival da Poncha na Zona Velha do Funchal é para continuar, veja as fotos

O I Festival da Poncha foi um “sucesso” na Zona Velha do Funchal, perto da Venda Velha, com duas noites que atraíram centenas e centenas de pessoas. Na noite de 31 de Maio houve o concerto do cantor brasileiro Gabriel Valim, voz do êxito ‘Piradinha’, e no sábado, 1 de Junho, foi a vez da youtuber Marcela Tavares ter dado um ‘show’ de comédia.

A organização, a cargo do Grupo Café do Teatro, com o apoio da CMF, está satisfeita com a adesão e diz que este é um formato para voltar a reeditar.