Subway do Infante oferece sandes esta quinta-feira

A Subway Madeira - Rotunda do Infante celebra amanhã o 2.º aniversário e vai assinalar a data com uma promoção para todos os clientes!

Amanhã, “na compra de uma das nossas saborosas SUB’s 15cm, recebe grátis outra de valor igual ou inferior”, refere a marca, sublinhando que “o difícil vai ser escolher”: Frango Teriyaki, Almôndegas, Barbecue Ribs, Big Beef Melt ou Hambúrguer Vegetariano são apenas alguns dos exemplos. Depois é só escolher o tipo de queijo, os vegetais que quer colocar na sandes e terminar com os molhos que prefere.

O Subman - a mascote da maior cadeira de restaurantes a nível internacional - também vai estar presente para tirar fotografias com os SUBfãs, oferecer balões e ainda dar um cupão com uma promoção para a próxima visita.

A promoção é válida durante todo o dia apenas na Subway Rotunda do Infante - Madeira.

A Subway Rotunda do Infante foi o primeiro restaurante da cadeia a abrir na ilha. Actualmente já existem dois restaurantes Subway’s na Madeira - Rotunda do Infante e Madeira Shopping - ambos do mesmo franchisado e investidor, José Gabriel Frazão.