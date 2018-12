Stand de Natal The Small House é sucesso na Ponta do Sol

Este ano, decidimos entrar ainda mais no espírito natalício, por isso estamos presentes no Mercadinho de Natal, na Ponta do Sol.

Para tal, tivemos de dedicar-nos ao melhor que a Madeira tem, nas tradições natalícias, que são as comidas e bebidas características e está a ser um sucesso!

Para estarmos preparados para quem nos procura, temos, todos os dias, Sandes de Carne Vinha D’Alhos, Sandes de Polvo Escabeche, Sandes de Bacalhau Escabeche, Empanadas de Frango e Mistas e Broas e Torresmos caseiros. Às sextas, teremos Canja de Galinha caseira e, aos Sábados, Sopa de Trigo caseira. A par disto, teremos as cervejas Sagres, Guinness, Franziskaner, Coral Tónica, uma pequena colecção de cervejas estrangeiras, Poncha fresca, e alguns Whiskys, Runs e Licores da nossa casa. O stand estará aberto, todos os dias, das 18h às 2h, do dia 24 para 25, até às 4h, fechando apenas dias 25 e 31.

Escusado será dizer que todos os nossos itens estão a ser um sucesso, mas aquilo que está realmente a sobressair é a convivência, o espírito natalício, a constante presença dos nossos visitantes habituais, do The Small House, e a presença de inúmeros curiosos, que se deliciam com as esplendorosas iluminações e decorações natalícias. A Ponta do Sol está a ser um sucesso e o Mercadinho de Natal a cereja no topo do bolo.

A semana e meia do Natal, não deixe de nos visitar e aproveitar o melhor que este concelho tem para lhe oferecer. Nós estaremos à sua espera, não só no nosso stand, mas também no The Small House.

Para mais sobre nós, visite o nosso Facebook, Instagram e TripAdvisor.