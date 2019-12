Spa dos Pés e Podologia, qual a diferença?

Recentemente introduzimos o Spa dos Pés na nossa Clínica, Dermoclinic & Micropigmentação – Dori Silva, sendo este exercido pela profissional Sofia Ferreira, formada e certificada na área.

Com técnicas mais avançadas conseguimos, hoje, através deste tratamento activar a circulação sanguínea, eliminar dores e até melhorar o humor. Como qualquer tratamento introduzido na nossa clínica, este traz imensos benefícios para quem o procura.

Confira:

- Estimula a circulação;

- Melhora as dores articulares;

- Proporciona relaxamento;

- Alivia as calosidades;

- Alivia o stress;

- Ideal para quem usa salto alto;

- Proporciona descanso;

- Pele mais macia.

- Ideal para homens/mulheres que praticam desporto ou têm trabalhos que implicam estar muito tempo em pé.

Este procedimento é aconselhado para qualquer pessoa e os resultados são garantidos.

Por sua vez, a Podologia tem como campo de intervenção o estudo, prevenção e diagnóstico de todas as alterações não normais que ocorrem a nível dos pés e o modo como estas se espelham no restante corpo humano. Divide-se em 3 áreas: tratamento quiropodológico, ortopodológico e ortesiológico.

A Podologia trata verrugas, micose na planta e entre os dedos dos pés, pele seca ou com tendência a descamar e transpiração excessiva. Trabalha, também, na área das calosidades, em todos os locais dos pés, assim como patologias ligadas às unhas (micose, unha pisada, unha deformada, unha de cor diferente, entre outras). Intervém ao nível das alterações que possam surgir a nível do apoio da planta do pé, por exemplo entorses e tendinites, o pé plano ou cavo, dismetria, pernas de diferentes tamanhos. Tem, também, um papel cada vez mais importante na prevenção de alterações ósseas como joanetes, dedos encavalitados, no tratamento do chamado pé de risco (pé diabético, pé reumático entre outros).

Como pode ver, são duas áreas distintas, mas que se complementam.

Como já foi referido, na Dermoclinic & Micropigmentação - Dori Silva temos a profissional Sofia Ferreira apta para realizar o primeiro procedimento ( o Spa dos pés) ou até mesmo para esclarecer eventuais dúvidas.

