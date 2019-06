“Sounds Like a Legend” By Tender & Pestana CR7 está de volta amanhã

O “Sounds Like a Legend” está de volta, a 8 de Junho, no Pestana CR7 Funchal e adopta um tema a que chamamos “Tenderland”, um mundo onde o espírito Tender será representado através de elementos que habitam no nosso imaginário e que de uma forma ou outra revelam o que cada um de nós experiencia numa festa, especialmente numa da Tender Events.

O convidado internacional para este evento será Philipp Kempnich, nascido na Alemanha e reside na cidade que é a maior incubadora de artistas de música electrónica do Mundo, Berlim. Representa a Einmusika, conceituada editora alemã, que junta nomes como Jonas Saalbach, Marcus Meinhardt, Animal Trainer, Niconé ou Betoko. Espera-nos uma verdadeira viagem à Tenderland!

O line-up completa-se com KIKO, oriundo de Lisboa, um promotor que se tornou DJ (e que DJ!), Miguel Macedo e Vítor Baptista, dois artistas que já nos habituaram a boa música e, mais importante, duas pessoas que fazem realmente pela cena de música electrónica na região, colocando de lado o ímpeto do protagonismo, só música e sorrisos no dancefloor.

O evento tem início às 19h e prolonga-se até às 02h do dia 9 de Junho.

Preço: 10€ (os bilhetes poderão ser adquiridos à porta)

Pontos de Venda

Pestana CR7 Funchal

Av. Sá Carneiro, 9000-017 Funchal

https://www.facebook.com/PestanaCR7Funchal/

Barreirinha Bar Café

Largo do Socorro, n.º 1 - St. Maria Maior, Funchal, PT

https://www.facebook.com/Barreirinha.Bar.Cafe

Estúdio 21

Rua Latino Coelho Nº 80 (abaixo do Liceu Jaime Moniz)

https://www.facebook.com/EstudioVinteUm

City Bubbles

Estª Monumental - Edifício Atlântida nº 185 Touristik Galery

http://www.citybubbles.pt/

Mais informação em breve, que desvendará um pouco mais sobre o tema adoptado e aspectos gerais do evento, que pode ser consultada na página de Facebook e Instagram da Tender Events.