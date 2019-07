Somos candidatos às 7 Maravilhas Doces de Portugal! Contamos com o seu voto!

Somos uma das empresas com candidatura às 7 Maravilhas Doces de Portugal, com 4 produtos finalistas na Região Autónoma da Madeira: o Mel-de-cana Clássico e o Biológico, as Broas de Mel-de-Cana e o Bolo Mel-de-Cana. Contamos com o seu voto no nosso produto favorito para levarmos um pouco da Madeira ao resto do país!

Contactos:

Fábrica Mel-de-Cana Ribeiro Sêco

Rua das Maravilhas, n.º 170

9000 - 162 Funchal

Ilha da Madeira / Portugal

Telefone: (+351) 291 741 503

Fax: (+351) 291 743 597

E-mail: [email protected]

Facebook

www.fabricaribeiroseco.com