Somos candidatos às 7 Maravilhas Doces de Portugal! Contamos com o seu voto!

Mel-de-cana Clássico:

O Mel-de-Cana é considerado um dos ex-libris da culinária madeirense, fazendo parte desde sempre da nossa história e tradição. É um produto 100% natural, sem aditivos, corantes ou conservantes, que se extrai do sumo de cana – guarapa, através de moinhos conhecidos por engenhos, procedendo-se depois à filtração e cozedura, que garantem o rigor do processo de aprimoramento do produto. A nossa empresa é na actualidade a mais ilustre representante na arte de fazer este produto. Para além de ser utilizado no fabrico de algumas iguarias madeirenses como o bolo e as broas-de-mel, o bolo de família, a tradicional bebida “Macia”, é também uma alternativa saudável ao açúcar refinado, sendo ideal como seu substituto na preparação de bolos, bolachas e sobremesas, para adoçar iogurtes, ou ainda acompanhar panquecas, crepes, scones, assados no forno, entre outros.

Mel-de-cana Biológico:

É produzido exclusivamente pela nossa empresa, mantendo o sabor único e inconfundível do mel-de-cana, e sendo mais sustentável para o meio ambiente e saudável para os seus consumidores. A cana-de-açúcar utilizada neste processo é proveniente de agricultura biológica, onde foram utilizados métodos de cultivo que preservam o solo, o meio ambiente e a biodiversidade, sem recurso a pesticidas sintéticos, fertilizantes ou uso rotineiro de antibióticos ou hormonas de crescimento. O processo de cultivo da cana e da produção do mel são controlados e certificados por uma entidade independente, que atesta a valorização das boas práticas ambientais durante todo o processo de produção.

Bolo Mel-de-cana:

Considerado por muitos o doce mais representativo da ilha da Madeira, o bolo-de-mel possui um sabor e aroma inconfundíveis, para os quais contribui o mel-de-cana, os frutos secos, a cidra e as especiarias. Embrulhado em papel vegetal ou celofane e armazenado em caixas, hoje é possível consumi-lo durante todo o ano. Mantendo a tradição do verdadeiro Bolo de Mel-de-Cana da Madeira, tendo como ingrediente principal o mel-de-cana, o nosso tem aproximadamente 20% de mel-de-cana.

Broas Mel-de-cana:

As Broas de Mel-De-Cana são uma iguaria típica da doçaria madeirense. Crocantes e deliciosas, onde reina o sabor do mel-de-cana, possuem também especiarias orientais e outros condimentos especiais, o que as torna uma óptima sugestão para fazer de um lanche um pequeno momento de requinte e doçura. A tradição revela que estas broas devem conter cerca de 7% de mel-De-cana. As nossas cumprem com a tradição!

Contactos:

Fábrica Mel-de-Cana Ribeiro Sêco

Rua das Maravilhas, n.º 170

9000 - 162 Funchal

Ilha da Madeira / Portugal

Telefone: (+351) 291 741 503

Fax: (+351) 291 743 597

E-mail: [email protected]

Facebook

www.fabricaribeiroseco.com