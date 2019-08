Sobrinha de Cristiano Ronaldo desfila no Algarve e deixa família orgulhosa

A família de Cristiano Ronaldo não podia estar mais orgulhosa da filha de Elma Aveiro.

Eleanor, de apenas 14 anos, desfilou, esta sexta-feira, no Algarve, com peças da mais recente colecção CR7 e fez um sucesso entre os presentes, sob o olhar atento da mãe, da avó Dolores e da tia Katia, que recorreu às redes sociais para comentar o momento: “Linda da tia”.

Como seria de esperar, Elma também fez questão de partilhar o momento. Além d vídeo que mostra a filha num desses desfiles, deixou a seguinte mensagem na sua página de Instagram: “Esta é a minha razão de viver. Orgulhosa da mulher que te tornaste. Irei estar aqui até meus últimos dias. Obrigada filha, por estares na minha vida”.

Recorde-se que um dos negócios da irmã de Cristiano Ronaldo está relacionado com a moda, através do qual Elma Aveiro organiza desfiles com peças CR7.