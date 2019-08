Simplesmente deliciosas...São assim as nossas refeições!

Localizada na Zona Velha da Cidade, a Taberna Ruel é sinónimo de qualidade, quer no atendimento, quer nos produtos.

É um espaço que se esmera por apresentar ao cliente um menu variado e requintado, dando-lhe hipótese de escolher sempre os melhores pratos de acordo com os seus gostos, se não veja:

-Servimos o melhor da gastronomia local: bolo do caco, espetada em pau de louro, filete de espada com banana ou molho de maracujá e cassata de maracujá.

Mas, se entretanto, esta não for a sua preferência por que não deliciar-se com um carpaccio de espada, sopa de peixe, misto de peixe e marisco, arroz de marisco, t-bone na brasa, bife do filete com molho de pimenta verde e, finalize, com as nossas deliciosas sobremesas caseiras: mousse de chocolate ou cheesecake.

Se estiver inclinado para o peixe, temos o peixe mais fresco das redondezas, capturado na região. O Sr Ruel, o proprietário deste espaço, faz questão de o comprar todas as madrugadas, garantindo assim total frescura e qualidade.

No que diz respeito a mariscos, há cavaco regional, lagosta, lavagante, ameijoas, navalhas e sapateira.

Se a sua escolha recair nas carnes prove as nossas suculentas carnes maturadas na brasa : o Tomahawk, com maturação de 30 dias, por exemplo, é uma ótima escolha e ainda por cima é confecionado no nosso churrasco ao vivo, para que possa acompanhar de perto todo o processo!

Independentemente das suas escolhas, à hora da refeição, não há nada que saiba melhor do que um bom copinho de vinho e, os melhores, estão na nossa garrafeira e foram selecionados a dedo, para si!

Faça-nos uma visita!

Contactos:

Taberna Ruel

Morada: Rua Santa Maria Nº119, 9060-291 Funchal

Telefone: (+351) 291 231 720

Email: [email protected]

Site: https://tabernaruel.com/

Facebook: https://www.facebook.com/tabernaruel/