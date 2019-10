A cantora e actriz Simone de Oliveira participa hoje, pelas 19h30, na apresentação do livro de Luís Osório ‘30 Portugueses, um País’, no salão nobre da Câmara Municipal. Antes, aproveitou para andar pela baixa citadina do Funchal, não passando despercebida aos olhos dos funchalenses. O momento foi registado por Madalena Nunes, vereadora da CMF.

“Toda a gente que se cruza com ela a reconhece e quer cumprimentá-la!!! Uma diva!!!”, escreveu na legenda da fotografia publicada no Facebook.