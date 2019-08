Setembro com “Noite Rock” no Reguilha Bar!

Estes meses de verão têm sido uma loucura no Reguilha Bar. A animação e as festas têm trazido outra dinâmica ao nosso espaço e, de facto, para nós é realmente uma alegria fazer parte dos momentos divertidos e entusiasmantes da sua vida. Mas como queremos continuar a celebrar este verão 2019 consigo e não pretendemos abrandar o ritmo marcamos já outra festa para o dia 14 de setembro, que não vai querer perder! A “ Noite Rock” vai agitar o Caniço! Contará com a presença do Grupo Motard’s Unidos, com as sonoridades da banda “Aoakaso” e ainda com a sua presença! Não falte!

E se por acaso passar por estes dias pela zona do Caniço, faça-nos uma visita e saboreie os nossos deliciosos picados de marisco ou de carne ou, então, as nossas doses de lapas!

Esperamos por si!

Reguilha Bar

Contactos: 964 397 572

Aberto todos os dias das 9h às 2h da manhã

