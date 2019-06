Série ‘La Casa de Papel volta no próximo mês

Na ‘Hora do Boa Vida’ desta segunda-feira, abordamos o regresso do bando de ladrões mais conhecido do Mundo aos ecrãs. A famosa série espanhola da Netflix, que conquistou os portugueses, volta com um novo propósito, porque desta vez não será pelo dinheiro, mas sim pela ‘família’, ou melhor, pela liberdade de ‘Rio’.

O trailer oficial da terceira temporada de ‘La Casa de Papel’ foi lançado estes dias, onde foi possível ver grande parte das personagens reunidas num barco a festejar depois do assalto à Casa da Moeda antes de cada um seguir o seu caminho. Um facto curioso observado nessa cena “em águas internacionais” é o facto de aparecer uma bandeira portuguesa. Será que há cenas gravadas em Portugal? É uma das questões que mais anima os internautas nacionais.

O trailer revela que Tokyo e Rio refugiam-se numa ilha deserta, mas não durante muito tempo. Longe da civilização e dos seus amigos, o casal é surpreendido com um ataque surpresa das autoridades na ilha onde estão escondidos e Rio acaba por ser detido.

O grupo volta a reunir-se, com as caras já bastante conhecidas do público e algumas novas, onde as personagens vão ter que arranjar uma forma de resgatar o jovem da prisão.

Os macacões vermelhos, as estratégias, as armas e os planos mais complexos do professor estão de volta no dia 19 de Julho à Netflix.