Será que conhece o que come?

A beterraba é rica em antioxidantes e está associada à prevenção de alterações e degenerações celulares e é por isso que está relacionada com a prevenção de várias doenças. Além da vitamina C, a beterraba é rica em outro antioxidante: a betalaina. Para obter todos estes benefícios deve consumir cerca de 250ml de sumo de beterraba diariamente.

A papaia é uma fruta muito nutritiva que auxilia no processo de emagrecimento. É muito rica em vitamina C (contém 10x mais quando comparada com a laranja), contém também vitamina A, cálcio, fósforo, ferro e sódio.

Por outro lado, o abacate pode agir como anti-inflamatório e anti-envelhecimento.

No CITRUS Bar pensamos em si.

Selecionamos sempre os melhores legumes e a melhor fruta para que tenha uma dieta equilibrada.

Citrus Bar

Estrada do Garajau, Ed. Caniço Plaza, 9125-067 Caniço

291 636 785

[email protected]

Facebook