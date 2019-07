Semana do Mar arranca hoje com o espectáculo de comédia dos 4Litro

O grupo 4Litro actua esta noite na Semana do Mar 2019, no Porto Moniz. Os humoristas fizeram um vídeo promocional nas piscinas do Porto Moniz, onde convidam todos a assistirem ao seu espectáculo.

“Vai ser top garino vai lá meter o fucuinho ta previsto começar às 22h45”, revelaram na sua página do Facebook.

A Semana do Mar começa, esta segunda-feira, com muita animação e actividades ligadas ao mar. Visite as exposições, assista as várias palestras, leve as crianças a ‘zona kid’, desfrute dos comes e bebes, entre tantas outras actividades.