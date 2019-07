Screenings Funchal prossegue este mês de Julho no Forum Madeira

O Screenings Funchal prossegue este mês de Julho nos Cinemas NOS do Forum Madeira onde todos os sábados, às 21:00, é exibido um filme cuidadosamente seleccionado pela equipa do Screenings. Prossegue a parceria com o Núcleo de Investigação TRATUÁRIO (NIT) do Centro de Investigação em Estudos Regionais e Locais da Universidade da Madeira (UMa-CIERL), integrando o Seminário “Literatura & Cinema”, onde este mês será exibido, no dia 6 de Julho, o filme “A Portuguesa”, de Rita Azevedo Gomes, vencedor do prémio de Melhor Filme no Festival de Las Palmas.

A 13 de Julho é exibido “Sinónimos” do cineasta israelita Nadav Lapid. Este maravilhoso filme, premiado este ano no Festival de Berlim com o Urso de Ouro, é um trabalho autobiográfico, que retrata um jovem israelita que vai para Paris munido do seu dicionário hebraico-francês, determinado a deixar as suas origens e identidade para trás.

A 20 de Julho é exibido “Mug – A Face”, uma comédia negra da realizadora polaca Malgorzata Szumowska, que venceu o Prémio do Júri no Festival de Cinema de Berlim em 2018.

A história segue Jaceck que adora heavy metal, a sua namorada e o cão. Após sofrer um acidente de trabalho, tem de submeter-se a uma operação inédita no país: um transplante de cara. Decorrendo a cirurgia sem qualquer complicação, as mesmas surgem pouco tempo depois quando as repercussões na sua vida, resultado dessa transformação inesperada, se tornam claras.

A encerrar o mês será exibido, a 27 de Julho, o novo filme da polivalente cineasta francesa Claire Denis, “High Life”, com Robert Pattinson e Juliette Binoche no elenco e nova colaboração com a banda Tindersticks para mais uma inesquecível banda sonora. Aqui um grupo de criminosos é levado a acreditar que será libertado se participar numa missão a bordo de uma nave espacial, em direcção a um buraco negro, para encontrar uma fonte alternativa de energia.

O Screenings Funchal irá fazer uma paragem nos meses de Agosto e Setembro, voltando em Outubro a trazer o melhor cinema à cidade do Funchal.