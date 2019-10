Screenings Funchal prossegue em Novembro no Forum Madeira

O Forum Madeira volta a acolher esta parceria inédita em Portugal chamada Sreenings Funchal. Todos os sábados os Cinemas NOS exibem, às 21h, um filme cuidadosamente selecionado pela equipa do Screenings.

Para este sábado está prometido o filme “Asako e Baku”, uma obra da autoria de Sachiko Tanaka e Ryûsuke Hamaguchi, premiado pela International Cinephile Society Awards com o prémio ICS Cannes para melhor argumento.

O filme começa quando Asako e Baku, dois estudantes universitários, se conhecem e se apaixonam à saída de uma exposição de fotografia. Contudo, Baku abandona subitamente Asako, sem qualquer explicação. Anos mais tarde, em Tóquio, Asako pensa ver Baku a trabalhar num bar de saké, mas na verdade trata-se de Ryohei, um simpático jovem de voz suave, confuso com as súbitas atenções de Asako. Começam a namorar e Asako não conta ao namorado que este se assemelha fisicamente à sua antiga paixão. Quando Baku reaparece anos depois, a jovem vê-se confrontada com os seus antigos sentimentos. O argumento tem por base Netemo Sametemo, romance da escritora japonesa Tomoka Shibasaki e é da autoria de Sachiko Tanaka e Ryûsuke Hamaguchi.

O filme do grande cineasta japonês Ryûsuke Hamaguchi integrou a Selecção Oficial em Competição do Festival de Cannes em 2018 e a Selecção Oficial em Competição do LEFFEST – Lisbon & Sintra Film Festival no mesmo ano. Já anteriormente, em 2015, Hamaguchi tinha surpreendido o público com Happy Hour, que teve uma enorme repercussão crítica, nomeadamente o jornal francês Le Monde, que considerou o filme uma obra-prima, classificando-o com cinco estrelas.

Sábado, dia 2 de novembro, desfrute na cidade do Funchal do melhor cinema e nas melhores condições de exibição que só os Cinemas NOS conseguem proporcionar.

Esperamos por si!