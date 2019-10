‘Screenings Funchal’ em exibição na sua ‘Hora da Boa Vida’

O ‘Screenings Funchal’, evento dedicado ao cinema alternativo, está de volta ao Funchal. Todos os sábados, deste mês de Outubro, às 21 horas, será exibido um filme, nos Cinemas NOS do Fórum Madeira.

Conheça estas propostas cinematográficas na sua ‘Hora da Boa Vida’.





12 de Outubro: ‘Santiago, Itália’, de Nanni Moretti

Um filme-documentário que conta, através das palavras dos protagonistas e de diverso material da época, os meses que se seguiram ao golpe de estado de 11 de setembro de 1973, o qual pôs fim ao governo democrático de Salvador Allende no Chile. Concentrando-se em particular no papel da embaixada italiana em Santiago, que deu abrigo a centenas de opositores do regime do general Pinochet, permitindo-lhes chegar a Itália. Nanni Moretti numa obra que talvez fale mais do presente do que do passado, presta clara homenagem à atitude que a Embaixada de Itália teve, na altura, para com os refugiados políticos.