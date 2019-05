Screenings Funchal continua em Junho com filmes em torno da temática da sobrevivência

O Screenings Funchal prossegue este mês de Junho nos Cinemas NOS do Forum Madeira, onde todos os sábados, às 21:00, é exibido um filme cuidadosamente seleccionado pela equipa do Screenings. Para o mês de Junho o foco programático incide de diversas formas em torno da temática da sobrevivência. O primeiro filme é “A Violação de Recy Taylor”, dia 1 de Junho, um documentário essencial e mais relevante do que nunca, que mostra a coragem de uma mulher que em 1944 teve a coragem de exigir a justiça que lhe era devida. Em seguida, em “A Pereira Brava”, uma obra do mestre turco Nuri Bilge Ceylan, um jovem recém-formado regressa à sua aldeia, procurando seguir o sonho de ser escritor ao mesmo tempo que se desdobra numa busca de sentido e direcção. Em “Ártico”, a temática da sobrevivência tem o seu expoente literal. Um homem (Mads Mikkelson no melhor papel da sua carreira) teve um trágico acidente no Ártico e terá de tomar certas decisões que irão selar o seu destino.

Em seguida “O Silêncio dos Outros”, vencedor de vários prémios, entre eles o Prémio Goya de Melhor Documentário e o Prémio do Público / Prémio da Paz no Festival de Berlim. Este deitará um olhar às quase quatro décadas da ditadura de Franco e às consequências com as quais as vítimas do franquismo ainda hoje têm de lidar.

A terminar o mês, o Screenings Funchal integra o Seminário “Literatura & Cinema”, uma parceria com o Núcleo de Investigação TRATUÁRIO (NIT) do Centro de Investigação em Estudos Regionais e Locais da Universidade da Madeira (UMa-CIERL) e o Plano Nacional de Cinema – Escola Secundária Francisco Franco e, como resultado dessa sinergia, apresenta pela primeira vez no Funchal uma das principais obras exploratórias do tridimensional de Edgar Pêra na sua versão original em 3D. “Lisbon Revisited” é um filme colagem à volta da obra de Fernando Pessoa. O filme é ilustrado por imagens de Lisboa e uma absorvente paisagem sonora de vozes, textos, música entre outros, estando o realizador presente para nos ajudar a navegar pela sua obra.