Savoy Palace apresenta propostas para fim-de-semana ‘de Reis’

O Ano Novo continua com muita animação no Savoy Palace, no Funchal, que apresentou esta quinta-feira, 2 de Janeiro, o programa de actividades para este fim-de-semana ‘de Reis’.

Para amanhã, dia 3, a partir das 21 horas, o hotel organiza uma festa no Vimes Entertainment Bar, que contará com a actuação da banda de covers Spot the Difference, num concerto pensado ao pormenor. O consumo mínimo obrigatório é de 25 euros.

Já no domingo, dia 5 de Janeiro, a tradição não fica esquecida e cantam-se os Reis, a partir das 16 horas, na companhia do Coro Sénior da Casa do Povo de Gaula. Segue-se uma degustação de sidra quente, poncha, bolo família, frutos secos, malassadas e broas de mel no Lobby Bar & Lounge do hotel.